Inter-Vidal, nuova storia: “Ora c’è una nuova soluzione tattica con Barella che vedremo spesso”

Dall'ipotesi risoluzione del mercato appena terminato alla nuova storia con l'Inter . Arturo Vidal è l'uomo in più di Simone Inzaghi. Un titolare aggiunto che, per quanto visto in queste prime uscite del 2021-22, sembra avere tutta un'altra mentalità rispetto alla passata stagione. E c'è una nuova soluzione tattica raccontata dalla Gazzetta dello Sport:

"Oggi Vidal è un titolare aggiunto: doveva andar via, l’ipotesi risoluzione inizialmente sembrava la via d’uscita dichiarata, ora è in grado di prendersi minuti buoni per dare il cambio a Barella, che nella stagione scorsa non si è mai potuto fermare. Di più: occhio alla soluzione vista nel finale di Verona, con Barella in mezzo e Vidal sul centrodestra, perché la rivedremo molto spesso, specie nei momenti di difficoltà di Brozovic".