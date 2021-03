Inter, situazione del tutto stravolta: “In estate possibile addio inaspettato”

In estate potrebbe esserci un addio all'Inter del tutto inaspettato rispetto a quanto preventivato a inizio stagione

Il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere lontano dall'Inter. E' quanto sostiene calciomercato.com. Nelle ultime settimane, il centrocampista cileno è stato sopravanzato da Christian Eriksen nelle gerarchie di Antonio Conte nel centrocampo nerazzurro. Anche ieri, contro l'Atalanta, le risposte di Vidal non sono state troppo convincenti, tanto che, dopo poco più di 50', l'allenatore dell'Inter ha pensato bene di sostituirlo con il danese. E nemmeno questa volta sono mancati i mugugni dello stesso Vidal, che non ha preso per nulla bene la decisione del tecnico.