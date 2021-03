Vanni: “Interspac ha progetto preciso. Cordata di tifosi vip? La realtà è un’altra”

Si è tanto parlato di Interspac, la cordata di tifosi vip pronta a giocare un ruolo nel futuro dell'Inter. Di questo ha parlato Franco Vanni

"Interspac? Il discorso è questo. A capo di tutto c'è Carlo Cottarelli, che non è certo l'ultimo arrivato. E' l'uomo al quale il Governo Letta affidò la spending review su tutto lo Stato italiano. Stiamo parlando di un personaggio di primissimo livello. Quello che hanno in mente non è una cordata di tifosi vip, bensì un azionariato popolare sul modello Bayern Monaco. In Germania l'economia partecipata funziona: partecipa la gente del posto, che compra le azioni del club, è presente all'Assemblea dei Soci. Questo modello funziona, tanto è vero che il Bayern ci ha vinto delle Coppe dei Campioni. Questo, dunque, è il progetto di Interspac. Ma c'è un problema: un'operazione del genere richiede un sacco di tempo. Mentre un fondo può avere disponibilità economica in poco tempo, l'azionariato popolare prevede un lungo periodo di raccolta. Credo che a questo giro di cambio di proprietà, almeno in un primo momento, difficilmente Interspac potrà essere parte in causa, a meno che la nuova proprietà non sia interessata a questo tipo di soci di minoranza".