Pres Racing: “Lautaro? Lasciati 2,5 mln all’Inter per il 10%. Real-Barça? Vero, sapevamo che…”

Le voci sul futuro di Lautaro Martinez si fanno sempre più insistenti e riecheggiano anche in Argentina. Dove, spettatore molto interessato della vicenda, c’è il Racing di Avellaneda, ex club dell’attaccante dell’Inter. Il motivo? In caso di vendita del Toro a Barcellona o Real Madrid (i club maggiormente interessati al giocatore), infatti, al club argentino andrebbe una somma pari al 10% su una cessione superiore ai 14 milioni di euro. Ecco perché dall’Argentina ‘tifano’ Barça e Real. Anche per stessa ammissione di Victor Blanco, numero uno del Racing che, come riportato da El Intransigente, conferma la veridicità delle voci sul futuro di Lautaro:

“L’abbiamo venduto molto bene. Abbiamo una percentuale del 10% sopra una cessione che superi i 14 milioni di euro. Quando l’abbiamo venduto, abbiamo rinunciato a 2,5 milioni di euro per mantenere questa percentuale. In altri periodi si sarebbe preferito incassare tutto subito. Abbiamo sacrificato questa cifra ben sapendo che prima o poi sarebbe arrivata questa plusvalenza per il Racing. E le voci su Real e Barcellona sono vere“.

(Fonte: El Instransigente)