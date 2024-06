Anche a Genova si parla del forte interesse dell’Inter per Josep Martinez . Ecco quanto evidenziato da Il Secolo XIX in edicola sul portiere, in pole per il ruolo di vice Sommer.

“Inter su Martinez, il pressing aumenta. L’Inter ha messo nel mirino Josep, in cima alla lista per completare la rosa dei portieri e adesso sta cercando di arrivare a un’intesa: il Genoa valuta il suo numero uno tra 18 e 20 milioni, nel 2023 lo aveva riscattato dal Lipsia per 2 milioni. Il club nerazzurro per il momento offre 13 milioni più 2 di bonus, inoltre propone alcuni dei suoi giovani, come Satriano, Oristanio e Corrado come possibili parziali contropartite tecniche”, si legge.