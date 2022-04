Inter, addio de Vrij per finanziare un colpo in entrata? Fissato il prezzo

L’addio di Stefan de Vrij in estate per finanziare un colpo in entrata in casa Inter: fissato il prezzo del centrale olandese

Alessandro Cosattini

L’addio di Stefan de Vrij in estate per finanziare un colpo in entrata in casa Inter. Il difensore olandese, in scadenza al 30 giugno 2023, è arrivato a parametro zero e dunque permetterebbe ai nerazzurri di fare un’importante plusvalenza. Secondo Tuttosport, la dirigenza dell’Inter è convinta di poter incassare circa 20 milioni dall’addio dell’olandese e i soldi sarebbero reinvestiti sul colpo Gleison Bremer per la difesa.