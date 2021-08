ESPN – Inter-Atalanta, primo incontro per Zapata: gli aggiornamenti

Inter e Atalanta avrebbero avuto un primo incontro a Milano per discutere del possibile trasferimento a Milano di Duvan Zapata

Inter e Atalanta avrebbero avuto un primo incontro a Milano per discutere del possibile trasferimento a Milano di Duvan Zapata. A riportarlo è Andres Agulla, giornalista di ESPN, che scrive: "Oggi primo incontro a Milano per Duvan Zapata. L'Inter lo vuole subito, l'Atalanta non ha intenzione né necessità di cederlo. Sarà una trattativa difficile".