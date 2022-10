Fascia Inter, non solo Pedraza: “Gaya e Carmona. E spunta profilo di cui si parla un gran bene”

Il futuro di Gosens è ancora da decifrare, motivo per cui in futuro l'Inter potrebbe trovarsi costretta a un nuovo investimento in fascia

Il futuro di Gosens è ancora tutto da decifrare, motivo per cui in futuro l'Inter potrebbe trovarsi costretta a un nuovo investimento sulla fascia sinistra. Secondo Tuttosport, ci sarebbero molti nomi sul taccuino dei nerazzurri:

"Occhio anche al terzino sinistro spagnolo Josè Luis Gaya, già attenzionato in passato e a Thierry Correia, giovane laterale destro portoghese di cui si parla un gran bene. Un po’ come quel Gonzalo Montiel su cui Monchi ha già scommesso ben 11 milioni di euro. O José Ángel Carmona, jolly difensivo proveniente dalla cantera andalusa che sogna di ripercorrere i fasti di Sergio Ramos. Non è però finita qui. In Liga ci sono pure altri profili promossi ai pieni voti dai nerazzurri. Su tutti Alfonso Pedraza, esterno del Villarreal che potrebbe partire a fronte di un’offerta da 15 milioni di euro".