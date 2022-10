Pistocchi: “Inter ceduta prima di Natale. Serve una punta. Segnalo un giovane: per me è da big”

Dipende tutto dal futuro societario. Io credo che l’Inter sarà venduta. Penso anche che ci siano delle proposte serie che arrivano dagli USA. Nel momento in cui arrivano dei fondi importanti, questi cercano di fare player trading. Quindi se ci sarà un’offerta che consenta di mettere a posto i numeri di bilancio, e soprattutto se ci sono delle alternative valide, secondo me potrà essere ceduto.

Penso che si accelererà molto. Non penso che saremo ancora a Natale con Suning… Quando parla il Financial Times, c’è da fidarsi. Mica è il giornalino italiano…

Se io fossi nell’Inter e dovrei investire dei soldi, li spenderei su una punta. Perché l’Inter da quel punto di vista è carente. Se nell’Inter fossero bravi a gennaio, dovrebbero andare a investire sul settore offensivo. Lukaku e Lautaro Martinez titolari in partenza, però devi avere una coppia di riserva. Dzeko è un buon giocatore ma fa pochi gol. Servirebbe uno al posto di Correa che sia in grado di assicurare un certo numero di gol".

L’attaccante della Cremonese, Cyriel Dessers, è un giocatore che in una rosa importante ci sta benissimo. La settimana scorsa, in Lazio-Sturm Graz, ho visto un giocatore, William Boving, di altissimo livello da calcio italiano e non solo. Da big! Giocatore molto forte. I giocatori ci sono in giro, basta avere un po’ di occhio. Bisogna cercarli e fare delle scelte di un certo tipo.