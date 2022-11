Skriniar-Dzeko ok, e c’è pronto un altro rinnovo: “Tutti sanno quanto sia utile per Inzaghi”

Quelli di Milan Skriniar ed Edin Dzeko non saranno i soli rinnovi di contratto in casa Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

Quelli di Milan Skriniar ed Edin Dzeko non saranno i soli rinnovi di contratto in casa Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, anche Matteo Darmian è discretamente sicuro di restare: