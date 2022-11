Handanovic, idee chiare: “Non resta all’Inter da secondo. C’è uno scenario forte”

Samir Handanovic sembra avere le idee piuttosto chiare sul suo futuro. Da quando Simone Inzaghi ha promosso André Onana come portiere titolare dell'Inter , infatti, lo sloveno non ha più visto il campo. Una condizione che, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe spingerlo all'addio a fine stagione:

"Quotazioni in discesa per il capitano della truppa nerazzurra, che non pare avere intenzione di restare a Milano con un ruolo di secondo piano come d'altronde era già stato chiaro al tramonto della stagione della seconda stella sfumata. Da quando André Onana è stato eletto con i fatti a portiere titolare Handanovic non ha più visto il campo complice anche un problema fisico. Samir ha un enorme peso nello spogliatoio, ma l'impressione è che si vada verso un alleggerimento".