Inter, pronto quarto rinnovo top: “Accordo raggiunto tempo fa. Serve ok Suning per la firma”

Dopo quelli di Lautaro, Bastoni e Barella, l'Inter lavora per chiudere le trattative per un quarto rinnovo top

Anzi, per la verità, come conferma calciomercato.com, l'accordo per il rinnovo tra le parti c'è già da tempo. Ma perché, allora, non è ancora arrivata la firma? Questo è quanto scrive Fabrizio Romano:

"... Deve essere Suning a dare l'ok per firmare e depositare i contratti: vale per l'olandese come per Bastoni o Lautaro, a livello verbale i discorsi procedono ma per le firme e l'ufficialità serve il via libera della proprietà che si fa attendere. Il motivo è chiaramente il momento difficile a livello economico per i nerazzurri, tra investimenti bloccati e possibile cessione parziale del club. Ecco perché tutto è frenato, rinnovi compresi. De Vrij si è promesso all'Inter del futuro, ma ora... servono le firme".