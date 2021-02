Barella-Inter, c’è una promessa fin dall’inizio. ‘Firma’ Nic: “Mossa del club per realizzarla”

Tra Nicolò Barella e l'Inter c'è una promessa fin dall'inizio. E il club fa la sua prima mossa per realizzarla

Non c'è big d'Europa che tenga. Barella, nonostante le tante squadre che farebbero carte false per portarlo via da Milano, in testa ha solo il nerazzurro. Ed è pronto a scrivere la storia con l'Inter, magari anche per tutta la carriera. Sicuramente da futuro capitano. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista ha strappato dalla società la promessa di ricevere la fascia del dopo Handanovic. Il club vuole farne una bandiera e rassicurazione sui futuri gradi è la prima vera mossa in questa direzione. E' Nicolò il profilo perfetto per diventare il nuovo leader interista. Un amore destinato a durare anni, nonostante le tentazioni: