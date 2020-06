In Francia – Inter, Dopo Icardi il PSG vuole un altro grande nome: “Operazione da almeno 80mln”

I due club hanno da poco concluso, con soddisfazione di tutte le parti in gioco, l’affare Mauro Icardi. L’attaccante argentino si è trasferito dall‘Inter al Paris Saint-Germain a titolo definitivo per 50 milioni di euro più 8 di bonus, rinsaldando i rapporti sull’asse Milano-Parigi. Rapporti ottimi che potrebbero, almeno in teoria, favorire un’altra operazione di mercato.

Stando a quando riportato in Francia da RMC Sport, infatti, il PSG avrebbe messo nel mirino un altro gioiello nerazzurro: Milan Skriniar. Da tempo si parla del difensore slovacco come un giocatore appetito dai grandi club europei, come Manchester United, Barcellona e Real Madrid. Nelle ultime ore, dunque, Leonardo avrebbe espresso il suo interesse nei confronti di Skriniar, arrivato all’Inter nell’estate del 2017 dalla Sampdoria e valutato dai nerazzurri non meno di 80 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain, comunque, ci pensa, dato che vedrebbe in Skriniar l’erede perfetto di Thiago Silva, nella fase calante della sua carriera.

(Fonte: RMC Sport)