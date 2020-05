In Spagna – Real su Skriniar. Proposta indecente all’Inter: “10mln più un cartellino clamoroso”

Milan Skriniar non è mai uscito dai radar del Real Madrid e le ultime voci provenienti dalla Spagna sembrano confermarlo con forza. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da diariogol.com, infatti, le Merengues potrebbero presto bussare nuovamente alla porta dell’Inter con una nuova offerta, dopo quella di cui si è parlato nei mesi scorsi.

Anche in questo caso, di mezzo ci sarebbe una contropartita tecnica di un certo valore e spessore internazionale. Stiamo parlando di James Rodriguez, colombiano non incedibile per Zidane e già la scorsa estate nel mirino di un’italiana, il Napoli. Fuori dalle grazie tecniche dell’allenatore francese, James Rodriguez potrebbe essere usato come pedina di scambio dal Real. Valutato 40 milioni di euro, l’ex Monaco rientrerebbe nell’affare Skriniar, valutato dall’Inter, secondo diariogol.com, non meno di 50 milioni di euro. Ecco che, con James e un conguaglio economico, la testata spagnola sostiene che l’affare potrebbe anche andare in porto.

(Fonte: diariogol.com)