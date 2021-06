PSG-Chelsea per Hakimi: “Un’offerta ufficiale all’Inter, l’agente invece…”

Gli ultimissimi aggiornamenti sulla situazione dell'esterno marocchino, valutato 80 milioni di euro dai nerazzurri

Così Fabrizio Romano, esperto di mercato di Sky Sport, ha aggiornato sulla situazione di Achraf Hakimi al Podcast Here We Go: “Tante domande su Chelsea e PSG per Hakimi. Due settimane fa il PSG ha fatto un’offerta ed è stata l’unica offerta ufficiale che ha ricevuto l’Inter. Nessun’offerta da parte del Chelsea al momento, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Il Chelsea ha avuto contatti solo con l’agente di Hakimi, ma al momento all’Inter non è arrivata alcuna proposta dai Blues. L’Inter sta aspettando di conoscere la posizione del Chelsea. Il PSG due settimane fa ha proposto 60 milioni, ma l’Inter ne chiede 80. Il PSG resta fermo sulla sua posizione e continua a essere interessato a Hakimi, il Chelsea è una possibilità. Entrambe le squadre stanno aspettando per capire come muoversi”, le sue parole.