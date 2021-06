FCINTER1908 – Inter, c’è anche Lazzari per il dopo Hakimi: la verità sulla pista

L'esterno della Lazio di nuovo accostato ai nerazzurri per la fascia destra: ecco come stanno davvero le cose

Rispunta il nome di Manuel Lazzari in orbita Inter , per l’eventuale sostituzione di Achraf Hakimi sulla fascia destra. Secondo Il Tempo, vicino alle vicende di casa Lazio, “in caso di cessione di Hakimi, la società nerazzurra potrebbe andare diretta su Lazzari ”, si legge oggi sul quotidiano. Un profilo già accostato in passato ai nerazzurri, che torna d’attualità vista la ricerca di un esterno a tutta fascia sulla corsia destra e soprattutto per l’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Fu proprio il nuovo tecnico dell’Inter a spingere per portare Lazzari dalla Spal in biancoceleste nell’estate del 2019 per circa 14 milioni di euro. Da quel momento, è sempre stato un fedelissimo dell’allenatore sulla corsia destra e ora il suo nome è accostato all’Inter, che sta monitorando diversi profili per il dopo Hakimi.

79 presenze, 3 gol, 10 assist e 8 ammonizioni per Lazzari alla Lazio in due stagioni tra Serie A e coppe. Le ha giocate quasi tutte e da titolare, Inzaghi ha grande stima di lui e lo considera - per caratteristiche - perfetto per ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia nel suo 3-5-2. È tra i profili seguiti con attenzione dall’Inter, ma non una priorità al momento per quel ruolo e non è iniziato alcun dialogo con la Lazio per il cartellino del giocatore (sotto contratto fino al 30 giugno 2024). Secondo quanto appreso dalla redazione di FCInter1908, Lazzari non ha intenzione di cambiare aria e anzi, si trova bene a Roma sponda Lazio ed è bramoso di iniziare a lavorare con Maurizio Sarri. Il classe 1993, attualmente in vacanza, è pronto a calarsi nel nuovo assetto tattico dell’allenatore per convincerlo a puntare su di lui nella prossima stagione. Da capire se nella difesa a quattro o come esterno alto, ma Lazzari vuole restare alla Lazio per essere un titolare anche con Sarri. L’ultima parola spetterà al nuovo tecnico biancoceleste, che lo testerà in ritiro. L’Inter tiene d’occhio la situazione: per il momento le strade dell’esterno e di Inzaghi non sono destinate a ricongiungersi.