In Francia – PSG, Skriniar primo obiettivo. Il piano B è molto complicato

Il club francese potrebbe rilanciare per lo slovacco dopo una prima offerta di 50 mln. C'è una pista alternativa ma è difficile

In Francia occhi tutti puntati sulla trattativa che potrebbe portare Skriniaral PSG. Parti ancora distanti se si pensa che il club parigino avrebbe offerto 50 mln all'Inter e la forbice e di 20-30 mln tra offerta e richiesta considerando che i nerazzurri chiedono per lo slovacco 70-80 mln. E chiedono cash e non contropartite.