Al Khelaifi furioso per rifiuti Inter: “Vuole prendere Skriniar a zero con questa mossa”

Al Paris Saint-Germain non proprio andata giù la resistenza dell'Inter sul fronte Skriniar, nonostante attualmente il difensore slovacco sia in scadenza nel 2023 (ma pronto a rinnovare. Tanto che, come scrive il Messaggero oggi in edicola, Al Khelaifi, presidente dei parigini, furioso, sarebbe pronto a convincere il calciatore a parametro zero la prossima estate, offrendo circa 9 milioni di euro annui: