Inter, Marotta ha scelto la punta: “Da Appiano filtra una preferenza nettissima”

L’Inter fa sul serio: un innesto in attacco ora è la vera priorità. E vi abbiamo riportato come il club nerazzurro abbia già avviato un primo contatto con Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli ormai fuori dal progetto e in scadenza. Sul mercato anche Olivier Giroud, il cui agente ha espressamente parlato di un possibile addio dal Chelsea.

Chi tra i due è il reale obiettivo della dirigenza? Lo spiega Calciomercato.com: “Tra l’Inter e Milik c’è stato un primo dialogo, nulla di approfondito ma quello che filtra da Appiano Gentile è che tra l’attaccante del Napoli e Olivier Giroud (sempre più lontano dal Chelsea e in passato in orbita Inter), la preferenza vada nettamente sul primo per gli otto anni di differenza che ci sono sulla carta d’identità”.