Rinnovi Inter, fatta per Lautaro: “Priorità Barella-Brozovic, altri due già in agenda”

Dare continuità al progetto che tante soddisfazioni ha regalato a tutti i tifosi nei mesi scorsi è la priorità dei dirigenti dell'Inter

Dare continuità al progetto che tante soddisfazioni ha regalato a tutti i tifosi nei mesi scorsi è la priorità assoluta dei dirigenti dell'Inter. In questo senso, secondo il Corriere dello Sport, dopo aver definito il prolungamento di Lautaro Martinez, Marotta e Ausilio si adopereranno per chiudere anche le trattative per i rinnovi prima di Barella e Brozovic, e poi di de Vrij e Skriniar: