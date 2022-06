Ag. Radu: “Le pretendenti ci sono. Lui rimarrebbe in Italia. In Francia un club pronto…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, ha parlato del futuro del suo assistito. Damiani svela che in Francia un club sarebbe interessato al portiere: "Stiamo lavorando per la prossima stagione, abbiamo possibilità. In Francia c’è una squadra, che non posso svelare, pronta a fargli ponti d’oro. Lui rimarrebbe in Italia, vuole giocarsela e avere delle occasioni per mettersi in mostra. Le pretendenti ci sono, l’Inter è nota per valorizzare i suoi giovani, ne parleremo".