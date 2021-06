Inter-Radu, questione di giorni. “Uomo di fiducia di Inzaghi, sarà il vice Bastoni”

In casa Inter, questa potrebbe essere la settimana dei primi rinforzi ufficiali per Simone Inzaghi. A riportarlo è La Gazzetta

In casa Inter, questa potrebbe essere la settimana dei primi rinforzi ufficiali per Simone Inzaghi. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che evidenzia come per Cordaz e Radu pare solo sia questione di giorni.