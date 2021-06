Radu, l’Inter c’è. CdS: “Sarebbe vice Bastoni ma la Lazio vuole tenerlo”

Stefan Radu, fedelissimo di Simone Inzaghi, potrebbe seguire il suo ex allenatore all'Inter: il punto della situazione

"Sarebbe lui il vice di Bastoni visto che Kolarov non è stato confermato. Anche la Lazio però vuole tenerlo. In caso di firma di Radu, Vanheusden sarà mandato a giocare dopo il doppio infortunio al ginocchio che lo ha tenuto a lungo fermo", spiega il Corriere dello Sport che riporta come l'Inter sia seriamente intenzionata ad accelerare per il fedelissimo di Inzaghi. Sempre parlando di difesa, Dimarco resterà all'Inter a meno che non arrivino offerte in doppia cifra mentre per il centrocampista Agoumé, rientrato dal prestito allo Spezia, c'è già l'accordo da tempo per il rinnovo. In settimana potrebbe anche esserci un incontro chiarificatore in tal senso.