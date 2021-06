Fiducia Inzaghi, c’è il sì al primo arrivo in tempi brevi: “Mossa Inter e risparmio da 4mln”

Le cessioni, certo, ma non solo. L'Inter inizia a muoversi anche sul fronte entrate. Presto, infatti, potrebbe arrivare il primo colpo

Le cessioni, certo, ma non solo. L'Inter inizia a muoversi anche sul fronte entrate. Presto, infatti, potrebbe arrivare il primo colpo nerazzurro dell'era Simone Inzaghi. E il nome rappresenta un fedelissimo dell'ormai ex allenatore della Lazio: Stefan Radu.

Il difensore rumeno, in scadenza di contratto con il club biancoceleste, potrebbe essere a Milano il sostituto di Aleksander Kolarov, che non rinnoverà il suo contratto da 3 milioni di euro netti (6 lordi) con la società nerazzurra. Scrive calciomercato.com:

"Il centrale difensivo rumeno è in scadenza di contratto al 30 giugno con la Lazio e con Lotito le trattative per il suo rinnovo si sono arenate. L'agente, Matteo Materazzi ha avviato i contatti con la dirigenza nerazzurra e la trattativa si potrebbe chiudere anche in tempi brevi. E l'ingaggio? Qui ci sarà il "risparmio" per l'Inter rispetto a Kolarov, dato che l'ultima offerta della Lazio si avvicinava al milione di euro annuo. Non si andrà tanto più su, la trattativa è avviata e l'Inter è fortemente possibilista sul buon esito dell'affare".