"L’estremo difensore però, secondo quanto riportato in Romania, spera ancora in una chiamata proprio della Sampdoria - nonostante i blucerchiati abbiano scelto Vismara per la porta – e quindi starebbe temporeggiando prima del nullaosta definitivo da dare a Carnevali, in una situazione che ricorda a tratti quella di Satriano col Brest, con l’Inter e il club francese che hanno un accordo totale per la cessione della punta, a sei milioni di euro, ma il giocatore, non convinto dalla destinazione (e col sogno di giocare in Liga anche se dalla Spagna non è arrivata al momento alcuna proposta concreta) che blocca un’operazione già delineata in tutti i particolari, almeno tra i club", si legge su Tuttosport.