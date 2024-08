Sky – Inter, sono in chiusura le cessioni di Radu e Stankovic: ecco i dettagli

Due operazioni in chiusura in casa Inter, entrambe in uscita: nuove avventure in vista per Ionut Radu e Filip Stankovic

Alessandro Cosattini Redattore 8 agosto 2024

Due operazioni in chiusura in casa Inter, entrambe in uscita. Stanno per partire due portieri, fa sapere Sky Sport. Ionut Radu è a un passo dal Sassuolo, trattativa per il passaggio del portiere a titolo definitivo in neroverde.