Pedullà: “Raiola ha proposto Insigne all’Inter. Su Giroud i nerazzurri vogliono…”

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Mino Raiola ha proposto Lorenzo Insigne all’Inter. “L’agente ha chiesto al club nerazzurro se fosse interessato a Lorenzo Insigne, un discorso evidentemente per la prossima estate. Insigne, recentemente a segno contro la Lazio in Coppa Italia, non sta vivendo un momento semplicissimo a Napoli, già la scorsa estate erano state valutate alcune proposte ma senza che ci fossero i numeri giusti. Possibile che Raiola voglia trovare una soluzione per la prossima stagione, intanto l’ha proposto all’Inter“. Per quanto riguarda la questione Giroud, l’esperto di mercato aggiunge: “L’Inter non ha troppa voglia di “tradire” Olivier Giroud che aspetta da almeno un mese con la possibilità di trovare un rapido accordo con il Chelsea soltanto quando saranno firmate le carte per Politano al Napoli. Uno esce (Politano), l’altro entra (Giroud): l’Inter l’aveva impostata proprio così“.

(alfredopedulla.com)