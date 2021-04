EDICOLA TS – Juve: Mino, pensaci tu. Raiola a Torino per le operazioni Kean e Pogba

"Juve: Mino, pensaci tu!". Recita così il titolo della copertina in prima pagina su Tuttosport in edicola giovedì 15 aprile 2021

"Juve: Mino, pensaci tu!". Recita così il titolo della copertina in prima pagina su Tuttosport in edicola giovedì 15 aprile 2021. "Raiola a Torino: l'agente ha un ruolo fondamentale per definire le operazioni che possono riportare in bianconero Kean (obiettivo anche dell'Inter) e Pogba. Vi riveliamo le mosse del club di Agnelli". Di spalla si parla di Roma e di Belotti mentre scoppia un'altra grana per Ibrahimovic.