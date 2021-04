Ranocchia-Inter, tra presente e futuro: l’idea di Conte e il piano della società

Andrea Ranocchia è in scadenza di contratto e a giugno potrebbe accasarsi altrove a zero: l'Inter ha un piano

Andrea Ranocchia finora ha giocato appena 464' nel corso della stagione, 120' dei quali a Firenze in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ciononostante, il difensore italiano resta una figura importante per Antonio Conte che dovrebbe schierarlo titolare oggi contro il Bologna, anche per le non brillanti condizioni di De Vrij, reduce dal Covid-19.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra Ranocchia e l'Inter non si è ancora parlato di rinnovo di contratto, visto che l'attuale va in scadenza proprio a giugno. "La priorità di viale della Liberazione è prolungare i contratti dei big come Lautaro e Bastoni, rinviando dunque la scelta a fine anno. L'idea di Conte è quella di mantenerlo in rosa anche (e soprattutto) per il ruolo che ricopre in spogliatoio, dove veste i panni di leader, magari con un adeguamento dell'ingaggio al ribasso", commenta il portale, che rimanda poi al futuro per le riflessioni più specifiche.