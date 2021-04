Bologna-Inter, Conte non rinuncia più a Eriksen. Il danese vince il ballottaggio

Il tecnico dovrebbe schierare il danese dal 1' questa sera a Bologna, torna in panchina il cileno dopo l'operazione al ginocchio

Tutti i tamponi del giocatori andati in Nazionale hanno dato esito negativo, oggi arriveranno i risultati dei test effettuati ieri su tutto il gruppo squadra. Intanto Conte ha perso due giocatori per la trasferta di Bologna: Perisic e Kolaro v, rimasti a Milano per un affaticamento muscolare.

"È partito con il gruppo, invece, Vidal, che evidentemente ha già recuperato dall’artroscopia al menisco del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto lo scorso 12 marzo. Naturalmente il cileno si accomoderà in panchina. Restando a centrocampo, alla fine, Eriksen dovrebbe spuntarla su Gagliardini, l’unico centrocampista rimasto a disposizione di Conte durante la sosta. Senza Perisic, invece, la catena di sinistra, stando alle indicazioni dell’allenamento di ieri, verrà completata da Young. Considerato che D’Ambrosio è l’unico giocatore nerazzurro ancora positivo, seppure il suo contagio risalga a 20 giorni fa, il tecnico nerazzurro avrà come unica alternativa per le fasce Darmian. Infine, toccherà a Ranocchia piazzarsi in mezzo a Skriniar e Bastoni, visto che De Vrij si è appena rimesso a disposizione dopo il Covid", spiega il Corriere dello Sport.