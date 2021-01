Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Sampdoria-Inter, Andrea Ranocchia, difensore nerazzurro, ha presentato così il match di Marassi:

“L’importante per noi è fare una bella partita e vincere per restare lassù. Il campionato è equilibrato e tutte le squadre in alto stanno bene. Dobbiamo vincere e tenere il passo. Candreva? Ci salutiamo in campo, oggi siamo avversari. Dobbiamo fare qualcosa in più e vincere“.

(Fonte: Sky Sport)