GdS – Inter, Raspadori se arriva la super offerta per Lautaro: “Derby col Milan”

Il baby attaccante del Sassuolo è nel mirino dei nerazzurri e dei rossoneri in vista del mercato.

Inter , Milan e non solo. Giacomo Raspadori è uno dei nomi caldi degli ultimi giorni, soprattutto in seguito alla convocazione agli Europei con la nazionale guidata da Roberto Mancini. L’attaccante del Sassuolo piace alle due milanesi, ma non solo. La Gazzetta dello Sport nell'edizione online assicura che Marsiglia, Lipsia ed Eintracht Francoforte hanno sondato il terreno con il club per l’attaccante classe 2000 . Un profilo che interessa, ma la società neroverde non vuole fare sconti.

“Il Sassuolo se lo tiene stretto e non vuole fare un prezzo. Ma fino a quando Giacomo Raspadori resterà in questa sorta di limbo? La chiamata per l’Europeo lo pone sempre di più al centro delle attenzioni del calcio che conta. Nelle ultime settimane il suo nome è già stato accostato all’Inter nell’eventualità di una chiamata irrinunciabile per Lautaro Martinez, ma è presto per approfondire questo tema. Guarda caso, però, in contemporanea prendono quota le azioni del Milan, a caccia di un talento giovane per l’attacco. Nei piani rossoneri (oltre all’esperto Giroud) c’è l’intenzione di investire su un giovane. E il baby neroverde ha i requisiti giusti. E può vantare quel formidabile biglietto da visita della doppietta alla squadra di Pioli a San Siro. Alle due milanesi Giacomo piace. È presto per parlare di trattative, però…”, si legge su Gazzetta.