Sky – Raspadori sempre più vicino al Napoli. Poi assalto Sassuolo a Pinamonti?

Giacomo Raspadori è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, dopo l'ultimo incontro in serata tra gli azzurri e il Sassuolo l'attaccante, in passato accostato anche all'Inter, è più vicino al trasferimento in Campania, nonostante l'inserimento della Juventus nei giorni scorsi. Se si dovesse concretizzare l'affare, il Sassuolo potrebbe poi andare all'assalto di Andrea Pinamonti, designato come erede proprio di Raspadori in neroverde.