Ravezzani: “Frattesi? Mi sarei tenuto Brozovic, è di un altro livello. Ci sarà un motivo se…”

Con Frattesi e senza Brozovic l’Inter è più forte?

“Credo che Frattesi sia un buon giocatore, ma Brozovic era di un altro livello. Se avessi potuto scegliere mi sarei tenuto il croato. Ci sarà un motivo se gli arabi hanno chiesto Brozovic e non Frattesi, anche se quest’ultimo chiaramente può ancora crescere. Se Calhanoglu dovesse mantenere alte le aspettative come regista, avere due frecce come Barella e l’ex Sassuolo sarebbe molto affascinante”.