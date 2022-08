Ravezzani: “Che diavolo di atteggiamento ha avuto l’Inter? Mi viene un pensiero malizioso”

"Che diavolo di atteggiamento ha avuto l'Inter in questa sessione di mercato? Ho stima di Ausilio e Marotta, ma l'Inter ha prima fatto credere che avrebbe chiuso per Dybala, che a un certo punto sembrava un'opzione anche dopo l'arrivo di Lukaku, quando sarebbe andato via Sanchez. Poi, per tutta l'estate ci è stato fatto credere che Skriniar sarebbe andato via da un momento all'altro perché sarebbe arrivato Bremer. Hanno provato fino all'ultimo a prendere Bremer, poi si è scoperto che non ci sono i soldi per Acerbi. La vicenda Bremer era vera o tutta una strategia? Soprattutto, e qui arrivo al pensiero cattivo e malizioso: non è che hanno messo in piedi tutta questa messa in scena per vendere Skriniar, prendere 60-70 milioni e poi non prendere nessuno con la scusa che non c'era più nessuno da prendere? Spero che Galtier abbia detto una sciocchezza".