Galtier: “Skriniar? Non è finita. Trattativa con l’Inter difficile ma tutto è possibile”

Intervenuto in conferenza stampa, Cristophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, non ha ancora chiuso la porta ad un possibile approdo in Francia di Milan Skriniar: "Non riesco a dire che sia completamente finita. La finestra di mercato è emozionante per tutti perché ci sono sempre delle sorprese. Skriniar è nel nostro mirino da molto tempo. La trattativa con l'Inter è molto difficile e bisogna rispettare la loro posizione, ma tutto è possibile".