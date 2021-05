Tuttosport – Real, 9mln per Lautaro. “All’Inter 27mln di Hakimi e questa somma cash”

I buoni rapporti tra Real Madrid e Inter potrebbero favorire un'eventuale trattativa per il trasferimento di Lautaro Martinez in Spagna

Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, i Blancos avrebbero già pronta un'offerta ai nerazzurri, con il jolly Hakimi:

"Le carte per Lautaro, sono invece già state scoperte, anche alla luce degli ottimi rapporti tra i due club (...). Nell’affare entrerebbe il saldo per il marocchino, quantificabile in circa 27 milioni, più un conguaglio da 60 milioni che porterebbe la valutazione complessiva per Lautaro a novanta, con annessa maxiplusvalenza per l’Inter. Per il giocatore è invece previsto uno stipendio “alla Lukaku”, pari al doppio rispetto a quanto andrà a guadagnare con il rinnovo all’Inter, vale a dire 9 milioni".