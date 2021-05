Lautaro: “Resto all’Inter e rinnovo, con o senza Conte. Stipendi? Siamo sereni. Sul Real…”

Amore dichiarato e assoluto per l'Inter. Lautaro non si nasconde, tra retroscena passati, presente e futuro ancora tinto di nerazzurro

Amore dichiarato e assoluto per l'Inter. Lautaro Martinez non si nasconde, tra retroscena passati, presente e futuro. Un futuro ancora tinto di nerazzurro, con o senza Conte al comando. Quello che si racconta a Libero è un attaccante sereno, ancora euforico per la vittoria del 19° scudetto della storia interista. Insomma, felice. Ecco le sue parole:

RETROSCENA BARCELLONA - "Sì, è vero, c’è stata la possibilità concreta. Ma abbiamo finito tardi la stagione, c’erano i problemi del Covid e ho scelto di rimanere. Ti dirò, per fortuna! È stata la decisione giusta".

REAL MADRID - "Credimi, non so niente. Ho visto che è uscita questa cosa, ma mi sto godendo il momento e non penso a nulla. Vogliamo finire bene la stagione".

RINNOVO - "Non so se è già il momento, ma stiamo lavorando con la proprietà, il mio procuratore parla con i dirigenti. L’accordo si troverà. Sono tranquillo, vivo giorno per giorno. E poi io sono troppo contento di essere qua, di far parte di questo progetto".

SOCIETA' E STIPENDI - "Mi è chiaro il momento che stiamo vivendo, parleremo con la società e troveremo una soluzione. Dobbiamo capire tutti assieme".

ARRABBIATI? MACCHE' - "Veramente noi siamo molto sereni, siamo concentrati sul campo".

CONTE - "Con lui non sono mai liti, al limite discussioni. Le discussioni servono per crescere e lui cerca sempre di tirare fuori il massimo da ognuno, anche in allenamento. Vive il calcio in maniera speciale, mi ha chiamato dopo la Coppa America e ci siamo subito capiti. Mi ha fatto crescere molto. «Speriamo che rimanga, in questi due anni abbiamo tutti fatto dei grandi passi avanti".

ALL'INTER, CON O SENZA DI LUI - "Lui mi piace, ma se anche va via io sono un giocatore dell’Inter e continuerò a lavorare per l’Inter".

