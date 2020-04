Zazzaroni: “Icardi, c’è una novità ed è ufficiale. E lui non ha mai abbandonato un’idea”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro di Mauro Icardi, centravanti in prestito con diritto di riscatto dall’Inter al Paris Saint-Germain: “La volontà del PSG è quella di riscattarlo, quello è ufficiale. Vedremo se poi vorrà restare. L’idea Juve non l’ha mai abbandonata: lui ci andrebbe molto volentieri. Io lo vedrei bene: Higuain è dimenticato, sta spingendo per il rinnovo ma non lo otterrà. Un attaccante devono prenderlo: Gabriel Jesus starà ancora al City. Icardi l’ho visto fare molto bene all’Inter, mi sarebbe piaciuto vederlo allenato da Sarri”.