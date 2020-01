Repubblica – Inter, Vidal più lontano ma Eriksen ora è ad un passo: le ultime. E Nandez…

Se dalla Danimarca garantiscono che l’affare Eriksen-Inter sia ad un passo dalla conclusione, arrivano conferme anche da Repubblica che riporta gli ultimi aggiornamenti sul futuro dal classe ’92 danese in scadenza di contratto con il Totteham.

“E’ Christian Eriksen, 27enne centrocampista danese del Tottenham, il nome in cima alla lista degli uomini mercato dell’Inter per la sessione appena iniziata e che si chiuderà il 31 gennaio. Sarebbe stato Antonio Conte a spingere per il giocatore, che segue dai tempi del Chelsea e adesso vuole in nerazzurro. Eriksen è in scadenza a giugno e dal suo Paese lo danno vicinissimo al club nerazzurro, disposto a sborsare una cifra intorno ai 20 milioni di euro per assicurarsi un calciatore guardato con interesse anche da top club come Real Madrid e Paris Saint-Germain”, spiega il quotidiano che poi spiega come Vidal, invece, è più lontano. A maggior ragione dopo le parole di Valverde.

IDEA NANDEZ – Nelle ultime ore, anche Nahitan Nandez, ex centrocampista del Boca Juniors ed ora in forza al Cagliari, è stato accostato all’Inter. Secondo Repubblica, però, il club sardo non intende cederlo ora e le dichiarazioni del ds Carli non lasciano dubbi in merito.