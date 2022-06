Repubblica – Skriniar, il Psg accelera: poca distanza con l’Inter. Ecco a quanto si chiude

Il club francese accelera per il difensore slovacco che ha già detto sì al quadriennale da 8 milioni netti a stagione

Il Psg accelera per Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Repubblica, l'obiettivo del club francese è di chiudere la trattativa con l'Inter entro metà della prossima settimana. "I due club non sono distanti, con Skriniar che ha già detto sì al quadriennale più opzione per la quinta stagione a 8 milioni di euro netti a stagione. Il club nerazzurro incasserà 70 milioni tra parte fissa e bonus".