Di Marzio – Retroscena Inter: chiesto questo giocatore al Chelsea nei dialoghi per Casadei

Un interessante retroscena raccontato dalla redazione di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Come svelato dal giornalista, l’Inter nell’ambito della trattativa con il Chelsea per Cesare Casadei ha chiesto un giocatore ai Blues. Si tratta di Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 che i nerazzurri hanno sondato in prestito. Il Chelsea per il momento preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo o in prestito con obbligo.