Retroscena Inter: bloccato questo giocatore prima del via libera per Pavard

L’Inter ha atteso a lungo il via libera del Bayern Monaco per Benjamin Pavard: questo giocatore era già stato bloccato

L’Inter ha atteso a lungo che si sbloccasse la situazione Benjamin Pavard col Bayern Monaco. L’accordo a 30 milioni più 2 di bonus era già stato trovato, ma il club tedesco non liberava il centrale prima di trovare un sostituto. Lo ha poi lasciato partire in extremis, quando i nerazzurri si erano già tutelati: per Sky Japhet Tanganga era stato bloccato per sicurezza. Una volta sbarcato Pavard, l’Inter ha mollato la presa sul giocatore ex Tottenham.