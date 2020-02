Mercato, il retroscena: “Lukaku ha parlato dell’Inter con Mertens. E Dries ha reagito così”

Romelu Lukaku, a suon di gol e di grandi prestazioni, sta sempre di più affermandosi come leader dell’Inter. E il gigante belga potrebbe anche fungere da importante jolly in chiave mercato, considerando che il suo connazionale Dries Mertens è nel mirino del club nerazzurro. E il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena tra i due in merito proprio all’Inter: “In questo momento per lui la tentazione di raggiungere a Milano l’amico Lukaku è fortissima. I due ne hanno parlato e il trentaduenne di Lovanio non è rimasto indifferente di fronte alle parole del gigante“.