Inter, tra il rimpianto Zaniolo e il desiderio Dzeko. Mercato? “Chissà che i due non tornino…”

Una sfida piena di incroci interessanti, quella di stasera tra Inter e Roma. Nella capitale ci sono infatti Nicolò Zaniolo, ex nerazzurro, ed Edin Dzeko, inseguito a lungo la scorsa estate dalla società di viale della Liberazione. Ed è attorno a questi due nomi che Il Giorno, nella sua edizione odierna, si pone un dubbio: “La Roma non avrà l’infortunato Zaniolo, vecchio rimpianto di casa Inter frettolosamente inserito nell’affare Nainggolan, ma avrà in Dzeko un terminale offensivo molto gradito a Conte. Chissà che entrambi, particolarmente il secondo, non tornino d’attualità quando si parlerà di mercato“.