Dzeko stasera avversario, da domani obiettivo. Conte non lo molla, ma l’Inter cambia strategia

Questa sera all’Olimpico l’Inter si ritroverà di fronte Edin Dzeko, obiettivo di mercato della scorsa estate. L’attaccante bosniaco non è ancora uscito dai radar nerazzurri e Conte sogna ancora il suo arrivo.

“L’Inter s’è ritrovata proprio nelle ultime ore miglior difesa del campionato ma Conte sa bene che se c’è un reparto i cui meccanismi vanno migliorati è proprio quello difensivo, a maggior ragione di fronte a Dzeko. L’attaccante per cui Conte si spese anche personalmente, nella primavera 2019. Si racconta come il nome di Edin fu il primo fatto in assoluto dal tecnico nerazzurro ai suoi dirigenti, nei primi contatti per la costruzione dell’Inter. Dzeko sì, ancor prima del Lukaku che poi si è materializzato una sera d’agosto. Ecco perché, se tanta e tale è la stima di Antonio nei confronti del bosniaco, si sbaglia di grosso a pensare di eliminarlo dai radar dell’Inter nel prossimo futuro. Avversario stasera, da domani mattina di nuovo obiettivo, in caso di divorzio dalla Roma. Ma stavolta la strategia di mercato nerazzurra è diversa. Un anno fa Marotta e Ausilio fecero il primo passo, con il giocatore prima e con il club di Pallotta poi. Ora l’Inter è in posizione di attesa, affonderà il colpo solo nel caso il club giallorosso decidesse di mettere ufficialmente il giocatore sul mercato. Della serie: mi sono scottato una volta, vorremmo evitare la seconda”, spiega La Gazzetta dello Sport