L’Inter guarda al futuro e blinda due gioielli della Primavera: i dettagli. Oggi l’ufficialità?

L’Inter sposa la linea giovane: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Pirola e Filip Stankovic sono ad un passo dal rinnovo di contratto. Per il portiere della Primavera, figlio del grande Dejan, ci sarà la firma fino al 2024, mentre per il difensore, per il quale Conte stravede, l’accordo durerà fino al 2025.

Entrambi i giocatori, in forza alla Primavera, quest’anno hanno svolto diverse sedute di allenamento agli ordini di Antonio Conte e dalla ripresa delle sedute sono arrivati in pianta stabile ad Appiano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore, addirittura nella giornata di oggi.