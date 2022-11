GdS: “Rinnovo Dzeko, c’è una questione da non sottovalutare nelle idee dell’Inter”

“Su Dzeko e sul suo rinnovo pende una questione anagrafica che non è da sottovalutare: che l’Inter oggi voglia trattenere il bosniaco non c’è dubbio, ma il punto verrà fatto più avanti. Punto che nessuno vorrebbe fare su Lautaro, per la verità. Per lui - come per tutti i giocatori in rosa - molto dipenderà dalle eventuali offerte”, si legge sul quotidiano.