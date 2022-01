Sky – Handanovic, Inter pronta a rinnovare il rinnovo. Prioritario ora…

Il portiere nerazzurro dovrebbe restare al club nerazzurro nonostante il club si sia portato avanti acquistando Onana

Con l'arrivo di Onana a Milano, a Skysport hanno parlato anche di Handanovic che è in scadenza di contratto. Il portiere dell'Inter, ha spiegato Andrea Paventi, sarà confermato. Ma la priorità in questo momento è il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Poi i dirigenti analizzeranno la situazione degli altri giocatori in scadenza cioè Perisic e Samir che rientra ancora nei piani del club nerazzurro. L'Inter ha colto l'opportunità Onana per avere due portieri comunque forti in rosa nella prossima stagione: il contratto del capitano sarà rinnovato. Ma il discorso verrà affrontato più avanti.